США всё постсоветское время превращали Украину в «анти-Россию», заявил 9 октября в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов.

В качестве примера эксперт привел написанную в 1997 году книгу Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска». Она представляет собой размышления о геополитическом могуществе США и о стратегиях, благодаря которым это могущество может быть реализовано в XXI веке.

«[В книге автор] разыгрывал партии, где США всегда побеждали. Там было провозглашено, что одной из ключевых задач является оторвать Украину от России, потому что Россия без Украины никогда не будет империей, как им это виделось», — отметил Светов.

По его словам, когда Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, США включили практически все свои военные возможности, кроме ядерного оружия. Политолог отметил, что с самого начала спецоперации Вашингтон поставлял Киеву различную военную помощь, в том числе помогал и с помощью спутниковой системы Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска.

«Ему [Маску] было велено сделать всё, чтобы Starlink обеспечил украинских военных связями. ‹...› Туда [на Украину] идет поток разнообразного оружия», — подчеркнул Светлов.

Он указал, что до тех пор, пока Запад «не щелкнет больно по носу», когда их ущерб от того, что они помогают Украине, не станет превышать пользу от этого, они будут продолжать накачивать Киев оружием.

Политолог Марат Баширов отметил в беседе с «Известиями» в свою очередь, что уже ни у кого не возникает сомнения в том, что США являются участниками конфликта на Украине.

«Мы с вами имеем многочисленные доказательства, что США предоставляют и оружие и разведданные. И их так называемые частные военные компании находятся на Украине. Так что сомнения о том, что они являются участниками конфликта, думаю, что нет уже ни у кого давно», — сказал он.

Ранее в воскресенье директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что США продолжают держать курс на накачивание киевского режима тяжелым вооружением, способствуют вербовке иностранных наемников, а также предоставляют данные с военных и коммерческих спутников.

Он указал, что всё это превращает его в участника конфликта. Полищук подчеркнул, что поставки Западом Украине дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией.

21 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в свою очередь, что в последнее время Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всего НАТО и ряда других недружественных стран.

До этого, 20 июля, американский начальник отдела космических операций, генерал Джон Рэймонд сообщил, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВСУ. Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями. Между тем, о том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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