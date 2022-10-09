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Политолог усомнился в получении доказательств вины США в ЧП с «Северными потоками»

Политолог Светов: вину США в ЧП с «Северными потоками» сложно доказать из-за недопущения России к расследованию
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Фото: REUTERS/Danish Defence Command
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Доказательства вины США в авариях на «Северных потоках» России получить невозможно из-за недопуска российских специалистов к расследованию обстоятельств ЧП. Таким мнением 9 октября поделился с «Известиями» политолог Юрий Светов.

Он напомнил слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, что выгодоприобретателем от ЧП стали США, но доказательств причастности Вашингтона нет.

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«К расследованию этого теракта нас не подпускают, там работают Швеция, Дания — это их территориальные воды», — добавил он.

Светов обратил внимание на то, что помощь в работе предложила и Великобритания.

Кроме того, страны Запада распространяют информацию о якобы причастности России к произошедшему, указал он, отметив важность заявления МИД Китая по данному вопросу.

«Заявление китайского МИДа важно в том плане, что они пытаются воздействовать на общественное мнение, и помогают нам, чтобы была разбита вдребезги версия, будто бы это Россия сделала», — отметил политолог.

Со своей стороны военный политолог Андрей Кошкин добавил, что в мире ни у кого нет сомнений, что терактами на газопроводах руководили из Вашингтона.

«Сомнений в том, что этот террористический акт организовали и провели англосаксы ни у кого нет. В Европе все говорят о некоем расследовании, и подозревают, кто организатор, но не говорят вслух», — сказал он.

Китай ведет свою внешнеполитическую траекторию, добавил эксперт.

Он обратил внимание, что теракт произошел в зоне ответственности Дании и Швеции, при этом Дания ранее больше всех выступала против строительства «СП» и заявляла о возможном вреде природе, который принесет газопровод. Однако теперь спецслужбы молчат об экологическом вреде, обратил внимание Кошкин.

«Не исключено, что спецслужбы европейских стран причастны к теракту, который направлен против Европы», — продолжил он.

По мнению эксперта, к теракту причастен Вашингтон, он осуществил преступление против своих союзников.

7 октября в МИД Китая намекнули, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США. Как написала официальный представитель ведомства Хуа Чуньин в своем Twitter-аккаунте, за произошедшее отвечает выгодоприобретатель.

Пост она сопроводила тремя скриншотами, в одном из них содержались слова президента США Джо Байдена, где он публично говорил о возможности «покончить с «Северным потоком», если российские войска пересекут границу Украины.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Как заявил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время ее не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах. По его словам, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным. Тогда же замглавы российского МИДа Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 5 октября высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток». По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет.

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