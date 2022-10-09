Политолог усомнился в получении доказательств вины США в ЧП с «Северными потоками»

Доказательства вины США в авариях на «Северных потоках» России получить невозможно из-за недопуска российских специалистов к расследованию обстоятельств ЧП. Таким мнением 9 октября поделился с «Известиями» политолог Юрий Светов.

Он напомнил слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева, что выгодоприобретателем от ЧП стали США, но доказательств причастности Вашингтона нет.

«К расследованию этого теракта нас не подпускают, там работают Швеция, Дания — это их территориальные воды», — добавил он.

Светов обратил внимание на то, что помощь в работе предложила и Великобритания.

Кроме того, страны Запада распространяют информацию о якобы причастности России к произошедшему, указал он, отметив важность заявления МИД Китая по данному вопросу.

«Заявление китайского МИДа важно в том плане, что они пытаются воздействовать на общественное мнение, и помогают нам, чтобы была разбита вдребезги версия, будто бы это Россия сделала», — отметил политолог.

Со своей стороны военный политолог Андрей Кошкин добавил, что в мире ни у кого нет сомнений, что терактами на газопроводах руководили из Вашингтона.

«Сомнений в том, что этот террористический акт организовали и провели англосаксы ни у кого нет. В Европе все говорят о некоем расследовании, и подозревают, кто организатор, но не говорят вслух», — сказал он.

Китай ведет свою внешнеполитическую траекторию, добавил эксперт.

Он обратил внимание, что теракт произошел в зоне ответственности Дании и Швеции, при этом Дания ранее больше всех выступала против строительства «СП» и заявляла о возможном вреде природе, который принесет газопровод. Однако теперь спецслужбы молчат об экологическом вреде, обратил внимание Кошкин.

«Не исключено, что спецслужбы европейских стран причастны к теракту, который направлен против Европы», — продолжил он.

По мнению эксперта, к теракту причастен Вашингтон, он осуществил преступление против своих союзников.

7 октября в МИД Китая намекнули, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США. Как написала официальный представитель ведомства Хуа Чуньин в своем Twitter-аккаунте, за произошедшее отвечает выгодоприобретатель.

Пост она сопроводила тремя скриншотами, в одном из них содержались слова президента США Джо Байдена, где он публично говорил о возможности «покончить с «Северным потоком», если российские войска пересекут границу Украины.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Как заявил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время ее не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах. По его словам, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным. Тогда же замглавы российского МИДа Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 5 октября высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток». По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет.