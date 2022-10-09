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Посол Китая в США поблагодарил Маска за поддержку в Тайваньском вопросе

Посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил Илона Маска за поддержку в Тайваньском вопросе
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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил американского бизнесмена Илона Маска за его предложение сделать Тайвань специальным административным районом КНР. Об этом он написал в своем Twitter 9 октября.

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Цинь Ган отметил, что принцип мирного воссоединения — основной в решении тайваньского вопроса.

«Это наилучший подход к осуществлению национального воссоединения», — отметил посол.

По его словам, после воссоединения Тайвань сможет использовать свою высокую степень автономии как особый административный район Китая с большим пространством для развития.

Также при воссоединении права жителей Тайваня будут полностью защищены, что поможет развитию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, резюмировал Цинь Ган.

Илон Маск отметил неизбежность конфликта вокруг острова и предложил сделать из него особый административный район Китая 7 октября в беседе с Financial Times. Однако, отметил предприниматель, такая идея понравится не всем.

Ранее, 3 октября, председатель парламентской группы ФРГ по связям с Тайванем Клаус-Петер Вильш заявил о том, что Германия окажет поддержку Тайваню, в случае если остров столкнется с реальной военной угрозой. Какого рода поддержку собирается оказать Германия, парламентарий не пояснил.

До этого, 28 сентября, Китай отправил к району Тайваня 31 самолет и четыре военных корабля. Сообщается также, что Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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