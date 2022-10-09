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Умер французский социолог и философ Бруно Латур

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Фото: ТАСС/dpa/Uli Deck
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Французский социолог и философ, один из основоположников акторно-сетевой теории Бруно Латур скончался в ночь на воскресенье, 9 октября, в возрасте 75 лет. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на его родных.

Уточняется, что Латур умер после продолжительной борьбы с болезнью. Издание указывает, что философ был одним из «самых выдающихся французских мыслителей своего поколения».

Бруно Латур родился 22 июня 1947 года во Франции. Его авторству принадлежат такие книги, как «Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии», «Лабораторная жизнь» и «Наука в действии».

Вместе с Мишелем Каллоном и Джоном Ло он являлся одним из основоположников акторно-сетевой теории.

Награжден премиями Хольберга (2013) и Киото (2021). Кавалер ордена Почетного легиона, почетный доктор университетов Лозанны и Монреаля.

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