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Сюжет:

США нашли способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+

WT: в США придумали способ отомстить арабским странам за решения ОПЕК+
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Tech. Sgt. Joshua Garcia
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Группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщила 7 октября американская газета The Washington Times.

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Согласно информации издания, несколько членов палаты представителей — Том Малиновски, Шон Кастени и Сьюзан Уайлд — включили такую меру в свой уже представленный проект «Закон о напряженном партнерстве».

«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента [США Джо] Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине», — передает газета заявление законодателей.

Накануне американский правозащитник Аджаму Барака прокомментировал негативную реакцию Запада на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. По его словам, западные политики не могут понять, почему Саудовская Аравия не будет «служить белым» и не позволит G7 манипулировать рынком нефти с целью нанести ущерб России.

6 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает варианты ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Страны ОПЕК+ приняли соответствующее решение 5 октября. Отмечалось, что такие меры были приняты с целью «остановить падение цен на нефть, вызванное ослаблением мировой экономики».

После этого Байден заявил, что его разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Он отметил, что намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что такое решение необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

4 октября сообщалось, что сокращение добычи нефти может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

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