Спикер нацсобрания парламента Зимбабве заявил о важности развития отношений с РФ

В Зимбабве настроены развивать всесторонние отношения с Россией, заявил спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда в интервью «РИА Новости», опубликованном 9 октября.

По его словам, нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва с самого начала своего правления указывал на необходимость укреплений отношений с РФ. В 2019 году, посетив российско-африканский саммит, он подтвердил свои намерения, считает спикер.

«Есть несколько факторов, которые объединяют нас, помимо того, что мы являемся жертвами санкций: это сотрудничество в экономической и политической сферах, взаимодействие между людьми — гуманитарные обмены и контакты», — указал Муденда.

Он также выразил надежду на развитие двусторонних отношений между Зимбабве и Россией, так как в его стране политический настрой на это находится на высшем уровне.

В начале июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Зимбабве рассказала, что правительство США отправило письмо Мнангагве, в котором жестко рекомендовало ему не развивать отношения с Россией.

Помимо этого, Матвиенко отмечала, что власти Зимбабве придерживаются взвешенной политики по отношению к ситуации на Украине, адекватно оценивают появляющиеся слухи.