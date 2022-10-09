Все задержанные из-за ЧП на мосту поезда отправлены из Крыма

Компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение в Крым, отправила с полуострова все поезда, которые были задержаны из-за ЧП на мосту. Об этом 9 октября сообщается в Telegram-канале ГСЭ.

««Гранд сервис экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда из Симферополя отправились утром 9 октября в Пермь и Смоленск. В компании подчеркнули, что сообщение поездов в воскресенье и в ближайшие дни пройдет по графику.

9 октября Минтранс РФ сообщил, что пригородное пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет полностью восстановлено к 19:00 воскресенья.

О том, что железнодорожное движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту полностью восстановили, заявил накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Тогда же Минтранс сообщил о получении разрешения на движение поездов по Крымскому мосту.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.