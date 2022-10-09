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МИД Белоруссии подтвердил вручение ноты украинскому послу

В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты послу Украины из-за заявлений Киева о планах нанести удар по республике
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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В МИД Белоруссии подтвердили 9 октября, что послу Украины в республике Игорю Кизиму была вручена дипломатическая нота в связи с заявлениями украинской стороны о возможном ударе по ее территории.

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«Да, был вызван в МИД Беларуси. Ему была вручена соответствующая нота», — сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Ранее в воскресенье в МИД Украины сообщили, что посол в Минске был вызван в белорусский МИД, где ему вручили дипломатическую ноту из-за сообщений о планах Киева нанести удар по республике.

В украинском ведомстве заявили, в свою очередь, что эта информация не соответствует действительности.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор.

По его словам, Белоруссия не представляет никому угрозы, но предпринимает все шаги для защиты западных и южных рубежей.

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