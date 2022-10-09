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Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира в гонках «Формулы-1»
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Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира в гонках «Формулы-1»

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии 18-го этапа чемпионата «Формулы-1», который прошел в городе Судзука 9 октября.

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Второе место занял пилот Ferrari Шарль Леклер из Монегаски. Третье место получил партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес

Ранее гонка была приостановлена на третьем кругу из-за усилившегося дождя, спустя два часа участники вернулись на дорогу. Заезд завершился по итогам отсчета времени, а не количества фиксированных кругов.

Благодаря победе Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира в «Формул-1». Для него такой титул является вторым подряд.

2 октября пилот Red Bull Серхио Перес выиграл Гран-при Сингапура «Формула-1». Сам 32-летний Перес назвал эту гонку лучшей в карьере. Это была его четвертая победа в «Формуле-1» в карьере и вторая — в текущем сезоне.

В конце июля четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Себастьян Феттель заявил о завершении карьеры по окончании сезона.

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