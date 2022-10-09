Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ в селе Первомайское

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) взяла под контроль опорный пункт украинских военных на окраине села Первомайское, сообщается в Telegram-канале ведомства 9 октября.

Там также опубликовано видео, на котором снят артиллерийский обстрел позиций украинских военных и последующий захват пункта.

Отмечается, что перед атакой была проведена артподготовка, которая помогла солдатам занять пункт.

«Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского», — говорится сообщении ведомства.

9 октября вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь снарядов калибром 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой.

Также, по сообщению штаба территориальной обороны ДНР, за последние сутки на территории республики при обстрелах ВСУ погибли три человека, еще шесть получили ранения.

Накануне стало известно, что за сутки с 7 по 8 октября украинские боевики 48 раз обстреляли территории ДНР.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал закон о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».