Пригородное ж/д сообщение по Крымскому мосту восстановят к вечеру 9 октября

Пригородное пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет полностью восстановлено к 19:00 воскресенья, 9 октября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

В министерстве также отметили, что в настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику.

О том, что железнодорожное движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту полностью восстановили, заявил накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Тогда же Минтранс сообщил о получении разрешения на движение поездов по Крымскому мосту.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека.

К вечеру по Крымскому мосту возобновили и движение легковых автомобилей, но с их досмотром. Также работает паромная переправа в Крым.

После ЧП президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Тогда же Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.