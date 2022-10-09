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СМИ указали на истеричность заявлений Зеленского после слов об ударе по РФ

Junge Welt пишет, что заявление Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО разозлило США
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Призыв украинского президента Владимира Зеленского о необходимости нанести «превентивный удар» по России — авантюрное и истеричное заявление, ставшее нормой для политики Киева, пишет журналист Арнольд Шельцель для издания Junge Welt в статье, опубликованной 8 октября.

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По мнению автора, Украина с 2014 года пытается морально шантажировать «собственных спонсоров» на Западе. Более того, в отношениях между Киевом и Вашингтоном уже есть трещина, пишет Шельцель.

Например, после того, как Зеленский призвал к ускоренному вступлению Украины в НАТО, ведущие СМИ США опубликовали информацию о том, что Киев заказал убийство российского репортера Дарьи Дугиной, пишет автор.

«Может быть, из-за непредсказуемости офиса Зеленского, Запад будет помогать только поставками вооружений и не захочет напрямую воевать с Россией», — резюмирует Шельцель.

6 октября Зеленский обратился к НАТО с просьбой нанести «превентивные» удары по России, однако вскоре в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают необходимость проведения специальной военной операции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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