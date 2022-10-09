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МИД указал на попытки Украины обострить ситуацию в Приднестровье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Украинские власти пытаются спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС, опубликованном 9 октября.

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«В апреле–июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину. <…> Цель очевидна — попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия», — сказал он.

Полищук отметил, что Киев также «раскручивает» тезис об угрозе со стороны российских военных, которые служат на левом берегу Днестра.

По его словам, опасность обострения ситуации вокруг Приднестровья сохраняется, однако власти Молдавии осознают последствия разморозки конфликта и игнорируют провокации со стороны Киева.

Дипломат также добавил, что сейчас как никогда важно налаживать диалог между берегами Днестра, однако в Кишиневе игнорируют обращения Тирасполя о необходимости начала переговоров по урегулированию ситуации.

26 сентября президент Молдавии Майя Санду пригрозила жителям Приднестровья лишением гражданства за участие в специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Она сообщила, что информации о мобилизации в Приднестровье пока не поступало, но власти заранее предупреждают граждан о последствиях.

В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил нежелание властей Молдавии вести диалог с Приднестровьем. По его словам, руководство страны рассчитывает на вариант недипломатического урегулирования.

29 июля глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев сообщил, что ситуация вокруг Украины подтверждает важность российских миротворцев для Приднестровья. Он также отметил, что Приднестровье всегда верит в лучшее и надеется на рациональный и прагматичный подход, но регион вынужден обсуждать все сценарии.

Миротворцы РФ были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В республике опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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