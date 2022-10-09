Один человек погиб при обрушении потолка библиотеки под Красноярском

Один человек погиб при обрушении деревянного потолка библиотеки в селе Каратузское в Красноярском крае, сообщили 9 октября в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что обрушение произошло во время ремонтных работ.

«Под обрушение попали три человека. Оперативно прибывшими сотрудниками МЧС удалось извлечь людей из-под завала. Двоих человек удалось спасти, они переданы сотрудникам скорой. Один человек погиб», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В феврале текущего года в одной из квартир двухэтажного дома в Красноярске рухнул потолок. В момент обрушения в комнате находился четырехлетний ребенок, он не пострадал.

По словам жительницы квартиры, она убиралась на кухне, а ее ребенок играл рядом. Женщина заметила, что сверху начали сыпаться камни, и успела оттолкнуть сына в другую комнату, после чего с потолка рухнула целая груда кирпичей.

Собственница квартиры сообщила, что соседи сверху делали ремонт. Отмечалось, что управляющая компания, обслуживающая дом, проводила осмотр за две недели до случившегося