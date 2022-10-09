В Ереване два человека пострадали в результате взрыва в хостеле

Два человека доставлены в ожоговый центр после взрыва в хостеле в Ереване. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Ранее в этот день в ведомстве сообщили о взрыве на проспекте Багратуняц в Ереване. Выяснилось, что он произошел в хостеле.

Возгорания не было, повреждены потолки двух комнат, потолок и стены коридора, двери и окна.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести.

Причины произошедшего устанавливаются.