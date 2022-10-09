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Москвичей предупредили о кратковременном дожде вечером в воскресенье

Сотрудник Тишковец: облачность с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачность с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье, 9 октября. Во второй половине дня не исключены скоротечные ливневые дожди. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Небо во второй половине дня нахмурится, но а ближе к вечеру прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 5-7 мм. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня, ближе к вечеру, кратковременный дождь», — рассказал синоптик в своем Telegram-канале «Часовой погоды».

Тишковец также отметил, что ветер будет порывистым до 5-10 м в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм ртутного столба.

Днем в столице воздух прогреется до +13…+15 градусов, в Московской области — +11…+16 градусов.

7 октября ведущий специалист информационного центра «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам комфортную и довольно теплую погоду на этих выходных. По ее словам, температурный диапазон составит плюс 13–15 градусов, существенных осадков не ожидается.

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