Москвичей предупредили о кратковременном дожде вечером в воскресенье

Облачность с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье, 9 октября. Во второй половине дня не исключены скоротечные ливневые дожди. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Небо во второй половине дня нахмурится, но а ближе к вечеру прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 5-7 мм. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня, ближе к вечеру, кратковременный дождь», — рассказал синоптик в своем Telegram-канале «Часовой погоды».

Тишковец также отметил, что ветер будет порывистым до 5-10 м в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм ртутного столба.

Днем в столице воздух прогреется до +13…+15 градусов, в Московской области — +11…+16 градусов.

7 октября ведущий специалист информационного центра «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам комфортную и довольно теплую погоду на этих выходных. По ее словам, температурный диапазон составит плюс 13–15 градусов, существенных осадков не ожидается.