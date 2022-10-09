Взрыв произошел в одном из районов Еревана. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного Национального центра кризисного управления в 9:15 (8:15 мск). Взрыв произошел на проспекте Багратуняц в Ереване, возник пожар.

На место происшествия направились две группы спасателей. Другие подробности уточняются.

Днем 14 августа в Ереване произошел взрыв в ТЦ «Сурмалу». В качестве причины назван пожар на складе пиротехники. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта. Локализация пожара длилась более двух суток. На место приезжал премьер-министр Никол Пашинян.

После ЧП в больницы доставили 61 пострадавшего. Сообщалось о 16 погибших.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и о нарушении правил пожарной безопасности.