Гонку Гран-при Японии «Формула-1» приостановили из-за дождя

Гонка 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Японии была приостановлена после двух кругов из-за погодных условий. Об этом сообщает 9 октября Motorsport.

Заезд приостановили красными флагами на третьем круге из-за дождя. За это время из гонки выбыли пилот «Феррари» из Испании Карлос Сайнс и таиландец Алекс Албон из «Уильямса».

«Все автомобили вернулись на пит-лейн (часть гоночной трассы, на которой располагаются боксы команд, участвующих в гонке. — Ред.), где командам было разрешено возводить навесы, чтобы они оставались сухими во время задержки из-за дождя», — говорится в сообщении.

Гонка может быть возобновлена в случае улучшения погоды.

На прошлом этапе гонки, 2 октября, пилот «Red Bull» Серхио Перес выиграл Гран-при Сингапура «Формула-1». Это была его четвертая победа в «Формуле-1» в карьере и вторая — в текущем сезоне. Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Третье место занял его напарник Карлос Сайнс.