Реклама
Прямой эфир

Гонку Гран-при Японии «Формула-1» приостановили из-за дождя

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гонка 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Японии была приостановлена после двух кругов из-за погодных условий. Об этом сообщает 9 октября Motorsport.

Им покрышка: как Гран-при США изменил ход «Формулы-1»
Чем закончится противостояние Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона

Заезд приостановили красными флагами на третьем круге из-за дождя. За это время из гонки выбыли пилот «Феррари» из Испании Карлос Сайнс и таиландец Алекс Албон из «Уильямса».

«Все автомобили вернулись на пит-лейн (часть гоночной трассы, на которой располагаются боксы команд, участвующих в гонке. — Ред.), где командам было разрешено возводить навесы, чтобы они оставались сухими во время задержки из-за дождя», — говорится в сообщении.

Гонка может быть возобновлена в случае улучшения погоды.

На прошлом этапе гонки, 2 октября, пилот «Red Bull» Серхио Перес выиграл Гран-при Сингапура «Формула-1». Это была его четвертая победа в «Формуле-1» в карьере и вторая — в текущем сезоне. Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Третье место занял его напарник Карлос Сайнс.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022