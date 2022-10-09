Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал правительство Байдена причиной конфликта на Украине
Мир
США нашли способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
Происшествия
Здание школы повреждено в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Армия
Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ в селе Первомайское
Экономика
Песков назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти «победой здравого смысла»
Общество
Москвичей предупредили о кратковременном дожде вечером в воскресенье
Происшествия
Украинские боевики ударили из РСЗО HIMARS по пункту размещения беженцев в ЛНР
Мир
МИД Белоруссии подтвердил вручение ноты украинскому послу
Армия
Власти Херсонской области заявили о захлебнувшейся атаке ВСУ
Спорт
Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира в гонках «Формулы-1»
Мир
МИД предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойного оружия Киеву
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 9 октября

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 октября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на луганском направлении были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной Республики.

Позиции силы: украинские атаки отбиты на всех направлениях
Первые пополнения из числа мобилизованных с боевым опытом приходят на фронт и укрепляют оборону

Было уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Кроме того, на запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка (ДНР).

Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе Запорожья, указал Конашенков.

Также на андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Там уничтожено до 90 украинских боевиков, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022