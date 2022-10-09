Карта спецоперации на Украине 9 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 октября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на луганском направлении были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной Республики.

Было уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Кроме того, на запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка (ДНР).

Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе Запорожья, указал Конашенков.

Также на андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Там уничтожено до 90 украинских боевиков, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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