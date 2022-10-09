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В МИД Китая намекнули на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на причастность США к взрывам на «Северных потоках»
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В МИД Китая намекнули, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США. Такое мнение написала официальный представитель ведомства Хуа Чуньин в своем Twitter-аккаунте 7 октября.

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«Кто стоит за диверсией на «Северном потоке»? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — говорится в публикации.

Она также задалась вопросом, разве «саботаж ключевой транснациональной инфраструктуры не является преступлением против международного права»? И добавила, что необходимо провести тщательное расследование.

Пост она сопроводила тремя скриншотами, в одном из них содержались слова президента США Джо Байдена, где он публично говорил о возможности «покончить с «Северным потоком», если российские войска пересекут границу Украины. В другом говорилось об «огромных возможностях», которые открылись перед США после диверсии на трубопроводах, а в третьем приводилось сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Как заявил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время ее не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах. По его словам, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным. Тогда же замглавы российского МИДа Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

Ранее, 5 октября, министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток». По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет.

3 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на открытое заявление США о мотивах уничтожить СП.

8 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Швеции и Дании к допуску России для расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» показателен и выгоден США. Лавров также добавил, что для «Газпрома» случившееся представляет огромную проблему, так как обе нитки «Северного потока — 2» были заполнены газом и готовы к прокачке.

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