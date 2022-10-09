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Минтранс сообщил о стабильной работе паромной переправы в Крым

Минтранс РФ: паромная переправа «Керченский 2» стабильно работает
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Паромная переправа в Крым работает стабильно. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале в воскресенье, 9 октября.

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«Паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из п. Крым в 1:52. Он доставил в порт «Кавказ» 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту «Кавказ» на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в п. Крым», — говорится в публикации.

Сообщается, что в 5:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров.

Ранее, 8 октября, корреспондент «Известий» Вероника Котькова рассказала, что в Керченском порту два парома — «Керченский-2» и «Ейск» — готовы к перевозке малотоннажного транспорта. Журналист отметила, что крупные фуры будут переправлять два других более крупных парома «Лаврентий» и «Мария», которые вмещают в себя по 30 длинномеров.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых автомобилей, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

В 22:14 мск по Крымскому мосту проследовал первый поезд Симферополь – Москва.

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