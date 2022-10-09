В Мексике более 50 школьников отравились неизвестным веществом

В южном мексиканском штате Чьяпас 57 учеников отравились неизвестным веществом. Об этом в субботу, 8 октября, сообщает Reuters.

Родители пострадавших учеников утверждают, что их дети были отравлены наркотическими веществами. Однако государственная прокуратура заявила, что она провела 15 токсикологических экспертиз, которые показали, что школьники отравились не наркотиками.

Сообщается, что подобный случай отравления стал третьим в Мексике.

Ранее, в сентябре, в Мексике один человек погиб и 29 пострадали в результате утечки хлора. Также спасатели эвакуировали около 700 посетителей ближайшего торгового центра и порядка 350 жителей соседних районов.