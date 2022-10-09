В Ираке по турецкой военной базе запустили ракеты

Три ракеты упали в окрестностях турецкой военной базы на севере Ирака. Об этом сообщило агентство Shafaq News в субботу, 8 октября, со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на базе Зликан. Отмечается, что ракеты не попали в цель и упали в непосредственной близости от базы.

«Во время атаки были выпущены три ракеты; две из которых упали в непосредственной близости от базы, а третья — в деревне Омар Кабджи», — говорится в публикации.

Ранее, 24 августа, американская военная база на нефтяном месторождении Аль-Омар в сирийском Дейр-эз-Зоре возле границы с Ираком подверглась ракетному обстрелу. По объекту были выпущены пять ракет. Они упали в окрестностях базы, не причинив ущерба.