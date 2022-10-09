Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине
Мир
В Ираке по турецкой военной базе запустили ракеты
Мир
MDR рассказала об отказе городов бывшей ГДР принимать беженцев из Украины
Мир
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Общество
В Москве возбудили уголовное дело после стрельбы в полицейского из ружья
Наука
Китай запустил улучшенный космический телескоп для исследования Солнца
Мир
Японский министр назвал проект «Сахалин-1» важным для стабильных поставок нефти
Мир
В Сирии обстреляли военную базу США
Мир
Украинскому послу в Минске вручили ноту
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили награды за возведение переправы под обстрелами ВСУ
Мир
В США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину
Армия
Воспитанники «Артека» отправили письма российским десантникам

В Ираке по турецкой военной базе запустили ракеты

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dha
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три ракеты упали в окрестностях турецкой военной базы на севере Ирака. Об этом сообщило агентство Shafaq News в субботу, 8 октября, со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на базе Зликан. Отмечается, что ракеты не попали в цель и упали в непосредственной близости от базы.

«Во время атаки были выпущены три ракеты; две из которых упали в непосредственной близости от базы, а третья — в деревне Омар Кабджи», — говорится в публикации.

Ранее, 24 августа, американская военная база на нефтяном месторождении Аль-Омар в сирийском Дейр-эз-Зоре возле границы с Ираком подверглась ракетному обстрелу. По объекту были выпущены пять ракет. Они упали в окрестностях базы, не причинив ущерба.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022