В Белоруссии возбудили первое после моратория уголовное дело по факту повышения цен

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту завышения цен на продовольственные товары — первое после введения президентом страны Александром Лукашенко моратория на рост цен. Об этом 8 октября сообщила заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары Комитета государственного контроля (КГК) Татьяна Самохина.

«По материалам КГК установлены факты перепродажи частными предприятиями отечественной сельхозпродукции организациям бюджетных сфер по завышенным ценам. В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК Республики Беларусь («Превышение власти или служебных полномочий»). Государству причинен вред в крупном размере — более 10 тыс. белорусских рублей (около $4 тыс. — Ред)», — сказала Самохина в эфире телеканала «Беларусь-1».

Она уточнила, что инцидент произошел на предприятии в Бобруйске Могилевской области. В период с января по август предприятие поставляло сельскохозяйственную продукцию в учреждения образования и здравоохранения региона с оптовой наценкой, в некоторых случаях достигающей 600%.

Другой случай завышения цен проверяется сейчас в городе Лида Гродненской области. Стало известно, что один из магазинов повысил цены на колбасные изделия после введения в стране моратория. Проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана правовая оценка.

Запрет на повышение цен Александр Лукашенко ввел 6 октября. По мнению белорусского лидера, нынешние цены и так запредельные, поэтому дальнейшего повышения допустить нельзя, тем более в этом нет необходимости.