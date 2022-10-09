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В Белоруссии возбудили первое после моратория уголовное дело по факту повышения цен

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту завышения цен на продовольственные товары — первое после введения президентом страны Александром Лукашенко моратория на рост цен. Об этом 8 октября сообщила заведующая сектором контроля за ценами на потребительские товары Комитета государственного контроля (КГК) Татьяна Самохина.

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«По материалам КГК установлены факты перепродажи частными предприятиями отечественной сельхозпродукции организациям бюджетных сфер по завышенным ценам. В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК Республики Беларусь («Превышение власти или служебных полномочий»). Государству причинен вред в крупном размере — более 10 тыс. белорусских рублей (около $4 тыс. — Ред)», — сказала Самохина в эфире телеканала «Беларусь-1».

Она уточнила, что инцидент произошел на предприятии в Бобруйске Могилевской области. В период с января по август предприятие поставляло сельскохозяйственную продукцию в учреждения образования и здравоохранения региона с оптовой наценкой, в некоторых случаях достигающей 600%.

Другой случай завышения цен проверяется сейчас в городе Лида Гродненской области. Стало известно, что один из магазинов повысил цены на колбасные изделия после введения в стране моратория. Проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет дана правовая оценка.

Запрет на повышение цен Александр Лукашенко ввел 6 октября. По мнению белорусского лидера, нынешние цены и так запредельные, поэтому дальнейшего повышения допустить нельзя, тем более в этом нет необходимости.

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