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Полякам посоветовали сесть в тюрьму для возможности не платить за электричество

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Omar Marques
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Единственный способ избежать огромных счетов за электроэнергию — сесть в тюрьму. Об этом в шуточной форме заявил польский журналист Лукаш Орбитовский в своем материале, опубликованном в издании Onet.pl.

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Орбитовский рассказал, что преподает литературу в одном из исправительных учреждений. Во время занятий обсуждаются не только литературные темы, но и новостная повестка, в том числе рост цен на электроэнергию. Он поделился мнением своих учеников на этот счет.

«Ребята фыркнули от смеха. Я услышал: «Нам плевать, нас это не касается», — написал он.

По словам автора, так он осознал единственный способ избежать «кошмарных счетов» за электроэнергию.

«Нужно немедленно сесть в тюрьму», — заключил Орбитовский в публикации от 1 октября.

7 октября сообщалось об акции протеста против повышения цен на электроэнергию в Варшаве. Мероприятие прошло под лозунгом «Дальше только тьма».

До этого, 28 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о тяжелой зиме. Он подчеркнул, что поляки являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии, и власти страны сделают всё возможное, чтобы граждане страны пострадали как можно меньше.

30 сентября глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик заявил о том, что Польша, как и другие страны, ощущает негативные последствия введенных против России санкций. По словам Дворчика, планируемый бюджет страны на 2023 год «не будет легким».

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