В Великобритании рассказали о досуге Джонсона после отставки

После отставки экс-премьер Великобритании Борис Джонсон преобразился, целями днями он занимается досугом — рисованием и гольфом. Об этом сообщила газета Daily Mail в воскресенье, 9 октября.

«Разница в нем ощутима. Он рисует, читает, пишет, играет в теннис и даже в гольф. Он выглядит лучше — получает много свежего воздуха — и возвращается к своему старому «я», — приводятся слова одного из друзей.

Отмечается, что некоторые депутаты хотят возвращения Джонсона.

Из правительства Джонсона ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.

Ранее, 1 сентября, сообщалось, что большинство жителей Великобритании назвали уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона худшим лидером с 1945 года. С таким мнением выступили 49% опрошенных респондентов, следует из данных онлайн-опроса Ipsos.

Лиз Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тыс. голосов, обогнав бывшего главу минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тыс. голосов. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.