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Юрист предупредила о штрафе за хранение колясок в подъезде

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Фото: ТАСС/URA.RU/Игорь Меркулов
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Лестничные клетки нельзя загромождать посторонними предметами и вещами, в том числе колясками. За их размещение положен штраф, о чем в воскресенье, 9 октября, рассказала юрист Елена Кудерко.

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«Вопреки сложившейся традиции, хранение детских колясок в подъездах домов является серьезным административным нарушением», — объяснила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кудерко уточнила, что лестничные площадки являются основными путями для эвакуации жильцов при пожаре и иных ЧП. Поэтому хранение колясок, велосипедов и санок возможно только в специально отведенных для этого местах, которые есть в некоторых типовых многоквартирных домах.

Контролирует исполнение существующих требований управляющая компания многоквартирного дома. Если выявляются нарушения, то сначала дается предписание или размещается объявление с просьбой устранить их. В случае, если просьба игнорируется, владельцев колясок штрафуют в результате проведения плановых проверок МЧС.

За нарушение подобных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП. Граждане могут быть оштрафованы на 2–3 тыс. рублей.

Ранее, 26 сентября, в Мосжилинспекции напомнили о разрешенных вариантах перепланировки квартир. Как сообщалось, жителям Москвы требуется согласовывать перепланировки в квартирах при работе с несущими стенами или архитектурным обликом здания, а также при изменении площади санузла, ванной или кухни.

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