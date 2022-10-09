В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ

Казарма артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) была обстреляна в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Букеты «Герани» расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рогова.

Ранее, 5 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожили до 30 украинских боевиков и семь единиц автомобильной техники. Тогда же ВС РФ уничтожили до 70 украинских военных на Лисичанском направлении.

1 октября в районе города Запорожье российской авиацией были уничтожены две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

Южная и центральная части Запорожской области контролируются российскими силами, сам город Запорожье остается под контролем Украины. В запорожской администрации отмечали, что референдумы на оставшейся части области состоятся после ее перехода под контроль России.

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