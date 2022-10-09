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Началась загрузка первых малотоннажных грузовиков на паром «Керченский-2»
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Началась загрузка первых малотоннажных грузовиков на паром «Керченский-2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Первые малотоннажные грузовики были загружены на паром «Керченский-2», сообщает журналист «Известий» Вероника Котькова 9 октября.

Как только автомобили будут погружены и проверены, паром отправится из порта Крым в порт Кавказ.

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До этого корреспондент рассказала о двух паромах — «Керченский-2» и «Ейск», которые ждали погрузки автомобилей в Керченском порту. Она отметила, что крупные фуры будут переправлять два других более крупных парома «Лаврентий» и «Мария».

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых автомобилей, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

В этот же день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что работа по восстановлению Крымского моста будет идти круглосуточно. При этом обследование повреждений должно быть завершено в течение суток

В 22:14 мск по Крымскому мосту проследовал первый поезд Симферополь – Москва. Также в ближайшее время планируется восстановить движение пригородных поездов.

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