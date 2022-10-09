Воспитанники «Артека» отправили письма российским десантникам

Воспитанники «Артека» отправили письма со словами поддержки на передовую российским десантникам. Об этом в воскресенье, 9 октября, рассказали в российском Министерстве обороны.

Сотни отдыхающих в «Артеке» в своих посланиях выразили уважение военнослужащим, а также отметили храбрость, мужество и героизм, которые проявили российские десантники в рамках спецоперации по защите Донбасса от украинских националистов.

Ранее, 17 сентября, Фонд помощи детям Донбасса отправил в Донецкую и Луганскую народные республики очередную партию коробок для новорожденных. В них содержатся пеленки, матрасы, ползунки, шапочки, бутылочки, погремушки для малышей.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

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