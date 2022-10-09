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Украинская беженка с собаками отказалась съехать от приютившей ее семьи в Британии

The Sun: украинская беженка с четырьмя собаками отказалась съехать от приютивших ее британцев
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Фото: Соцсети
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Украинская беженка с четырьмя собаками пожаловалась на англичан, которые попросили ее съехать от них. Об этом сообщила газета The Sun в субботу, 8 октября.

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По информации издания, пара из Южного Оксфордшира спустя шесть месяцев попросила беженку из Харькова Анфису Власову и ее четырех собак покинуть их дом 10 ноября.

Как отмечается, украинка хочет остаться в районе, к которому привыкла, и не согласна ни на что другое. Газета уточняет, что беженке трудно найти дом из-за ее собак.

Пара решила приютить украинку в рамках британской программы по расселению беженцев.

Ранее, 27 сентября, полиция Великобритании арестовала украинскую беженку Софию Каркадым, из-за которой житель королевства ушел от жены. Она несколько раз пыталась ворваться в дом Гарнетта. Пара недавно рассталась, несмотря на то что ради украинки мужчина ушел от своей жены.

24 августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию. Правительство планирует увеличить дотации приютившим беженцев в два раза, до £700 в месяц, однако при этом оно само задерживает существующие выплаты.

Так, 25 августа британка Клара Магуайр пожаловалась на свой неудачный опыт взаимоотношений с украинскими беженцами. После шести недель она отказалась от участия в программе по расселению беженцев. Магуайр так и не получила выплату от правительства в размере £350, которая полагается предоставившим приют.

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