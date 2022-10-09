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Минобороны России рассказало о работе семьи военнослужащих в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Супруги Павел и Юлия выполняют свои задачи в составе подразделения поезда материально-технического обеспечения (МТО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Российское Министерство обороны в воскресенье, 9 октября, рассказало подробности совместной работы супругов.

Павел занимается обслуживанием всех технических средств обеспечения работы поезда, а также стиральных и гладильных машин.

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«Жена устала ждать меня из командировок и решила подписать контракт. Теперь она ездит со мной. Хочу сказать, что мне легче, чем остальным моим товарищам, потому что жена рядом. Видимся только утром и вечером, но это лучше, чем видеться раз в полгода», — рассказал техник отделения обеспечения Павел.

Его супруга — дежурный радиотелеграфист, в ее обязанности входит обеспечение связи начальника поезда с вышестоящим командованием. Она показала, как они живут с мужем в купе поезда.

«Мой отец был командиром роты, и мой муж проходил службу у моего отца. Тогда он меня увидел и сказал, что это любовь с первого взгляда. В этом году у нас с ним 19 лет. Мы всегда вместе», рассказала супруга Павла.

Командование отмечает, что желание супружеской пары поехать в зону проведения СВО вместе не осталось незамеченным и в скором времени оба супруга будут отмечены государственными наградами.

8 октября Минобороны рассказало, как работают войска МТО Западного военного округа. Тыловики организовывают бесперебойное приготовление пищи, помывку личного состава, ремонт, обслуживание и заправку техники в полевых условиях.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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