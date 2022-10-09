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Во Франции водитель устроил поножовщину из-за очереди на заправку

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
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Во Франции водитель устроил поножовщину из-за очереди на заправку. Об этом сообщила радиостанция France Bleu в субботу, 8 октября.

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Как отмечается, инцидент произошел в коммуне Сен-Жюльен-ан-Женевуа в среду, где между местным 20-летним жителем и 33-летним мужчиной с госномерами Швейцарии началась словесная перепалка. Француз посчитал, что приезжий нарушил очередь.

В результате француз на глазах у детей своего оппонента нанес ему шесть ножевых ранений и попытался скрыться, но злоумышленника задержали полицейские. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали расследование по факту покушения на убийство.

В публикации отмечается, что в последние дни у жителей страны повышенная нервозность из-за страха нехватки топлива и роста цен на него, поэтому на заправках «напряженная обстановка».

3 октября сообщалось, что в столичном регионе Франции в связи с нехваткой дизельного топлива и бензина начали закрываться автозаправочные станции, причиной стала забастовка сотрудников нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies. Как следует из интерактивной карты заправочных станций, от нехватки топлива страдает ряд объектов по всей Франции: речь идет о станциях, в частности, в департаментах Кальвадос, Алье и Тарн.

Также 7 июня стало известно, что цены на топливо во Франции резко выросли.

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