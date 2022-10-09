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Житель Донецка пострадал после обстрела города со стороны ВФУ

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Мужчина пострадал в результате обстрела Донецка боевиками вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 8 октября сообщил Совместный центр по контролю и координации Донецкой Народной Республики (СЦКК ДНР) в Telegram-канале.

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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Ворошиловский район): ранен мужчина 1983 года рождения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что обстрелу также подвергся многоквартирный дом на улице Артема.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. По состоянию на 00:30 мск 9 октября в результате атак украинских националистов три мирных жителя погибли и еще пять пострадали.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил о гибели двух человек в киевском районе Донецка в результате обстрела украинскими боевиками.

В этот же день сообщалось, что украинские военные за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территории ДНР, атаковав 10 населенных пунктов. Для обстрела применили 213 боеприпасов.

7 октября ВФУ открыли огонь по району Дарьевского моста и выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Снаряды попали в гражданский автобус, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро пострадали.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в результате обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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