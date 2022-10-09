Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 9 октября

Небольшой дождь, местами умеренный, и до 14 градусов выше нуля — такая погода ожидает жителей Московского региона в воскресенье, 9 октября. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве синоптики обещают от 12 до 14 градусов тепла, ночью — похолодание до +6 градусов.

На территории Московской области ожидается от 10 до 15 градусов выше нуля в дневное время суток и от +3 до +8 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В пятницу, 7 октября, ведущий специалист информационного центра «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам комфортную и довольно теплую погоду на выходных. По ее словам, температурный диапазон составит плюс 13–15 градусов, существенных осадков не ожидается.