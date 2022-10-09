Власти Украины закупят дрова и буржуйки к отопительному сезону

Правительство Украины утвердило программу по закупке дров и мобильных печей (буржуек) для регионов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в субботу, 8 октября.

«563 млн гривен ($15,2 млн) правительство выделяет восьми областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению в прифронтовых территориях. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров к людям», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинская железнодорожная компания произведет 6 тыс. буржуек и дополнительно заготовит 6 тыс. кубов дров.

Ранее, 1 октября, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предложил отказаться от газа и перейти на отопление мусором и биомассой. По словам главы «Нафтогаза», Украине экономически выгоднее запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на этот отопительный сезон.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа отметил, что грядущая зима станет самой трудной для страны из-за высоких цен на газ. На тот момент стоимость газа в Европе поднялась выше отметки в $3300 за 1 тыс. куб. м.

Кроме того, украинский депутат Алексей Кучеренко в начале сентября выразил мнение, что страна не сможет накопить к зиме запланированный объем газа — 19 млрд куб. м.