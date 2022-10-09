Военнослужащим ЗВО вручили награды за возведение переправы под обстрелами ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры награждения военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), отличившихся в ходе проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом стало известно 9 октября.

Боевые государственные и ведомственные награды были вручены солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам бригады материально-технического обеспечения (МТО) ЗВО. Среди наград были ведомственные медали, медаль Жукова и медаль Суворова.

Военнослужащие бригады МТО, проявив мужество, отвагу и самоотверженность, а также высокие профессиональные и личные качества, возвели под огнем противника переправу вместо разрушенного украинскими войсками при отступлении моста через реку.

«ВСУ подорвали мост, и для дальнейшего передвижения наших войск нужно было восстановить мост. Совместно с нашим командованием мы построили переправу через реку. Там был обстрел, но мы всё равно возвели мост», — рассказал монтажник монтажной роты бригады МТО ЗВО Василий.

Он добавил, что после установки переправы бригада помогала мирным жителям передвигаться по переправе, за что люди очень благодарили.

«Обстрелы были, и не раз. Первый раз, конечно, было страшно, но этот страх преодолели со временем. Мы держали оборону, строили, а также помогали мирным гражданам. Командир батальона сказал нам, что очень нами гордится, и поблагодарил нас», — поделился монтажник-понтонер понтонной роты бригады МТО ЗВО Леонид.

Леонид добавил, что военнослужащие обеспечили мирных жителей водой и продуктами питания.

«Я считаю, что каждый должен выполнять свой воинский долг и любить свою Родину», — заключил он.

Командование бригады МТО поблагодарило военнослужащих за личный вклад в общее дело и самоотверженную ратную службу, пожелав крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Ранее, 7 октября, президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной операции от имени президента. Вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

О последнем награждении за подвиги в СВО сообщалось 25 сентября. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посмертно наградил депутата Верховной рады V и VI созывов Алексея Журавко медалью «За отвагу».

Ранее в этот день военнослужащим Воздушно-десантных войск (ВДВ), проявившим мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач спецоперации, вручили награды за мужество и героизм. Церемония вручения прошла на передовой, в боевой обстановке.

6 сентября военнослужащим ЗВО, отличившимся в спецоперации, вручили государственные награды. Церемония награждения прошла под руководством генерал-лейтенанта Романа Бердиникова.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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