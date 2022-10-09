Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Президент России Владимир Путин 9 октября поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Российский лидер отметил вклад сотрудников в развитие агропромышленного комплекса, который год за годом демонстрирует устойчивый, достойный результат.

«Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и наращиваем экспортные возможности», — добавил российский лидер.

Путин отметил, что в этом году ожидается рекордный урожай зерновых — порядка 150 млн т, в том числе около 100 млн т пшеницы. При этом еще недавно такие цифры казались труднодостижимыми, подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Путин напомнил, что в сентябре правительством была утверждена отраслевая стратегия, среди ключевых приоритетов которой — повышение качества жизни населения. Реализация поставленной задачи подразумевает строительство новых современных домов, дальнейшее развитие программы сельской ипотеки, модернизацию инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также комплексное благоустройство сельских территорий — всё, что важно для людей.

«Хочу поблагодарить вас — и ветеранов, и работников — за ваш профессионализм, ответственность, рачительный подход, за искреннюю любовь к своему делу, к своей земле. За стремление возрождать и приумножать лучшие отечественные аграрные традиции. С праздником! Удачи вам, здоровья и благополучия», — сказал он.

В начале июня Владимир Путин заявил, что урожай российского зерна в этом году может превысить 130 млн т. Он предположил, что в течение 2–3 лет экспорт зерна выйдет на уровень 50 млн т. Российский лидер поставил задачу достичь показателя в 70% по использованию отечественных семян.

Так, 3 октября стало известно, что аграрии в Волгоградской области планируют собрать порядка 7 млн т зерна по итогам 2022 года. Это один из самых высоких урожаев за всю историю региона. Также о рекордном урожае зерна сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Отмечается, что местные аграрии собрали свыше 5,2 млн т.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза, по зерновым самообеспеченность страны приближается к 100%. По ряду культур — например, по сахарной свекле, картофелю, овощам и подсолнечнику — сохраняется высокий потенциал импортозамещения.