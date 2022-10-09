Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва отказалась от обсуждения с Киевом выбора жителей новых регионов РФ
Общество
В Керченском порту два парома подготовлены к перевозке малотоннажных автомобилей
Общество
Пробка на Крымский мост увеличилась примерно до 6 км
Общество
Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в строительной бытовке в Москве
Мир
В Египте планируют начать принимать карты «Мир» в ближайшее время
Общество
Первый после ЧП пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту
Мир
В Пентагоне указали на дестабилизирующее воздействие военных программ КНДР
Общество
Из порта Крыма отправился первый пассажирский катер
Мир
Зеленский призвал ЕС взять курс на полную «независимость от России»
Общество
Аксенов заверил в достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму
Происшествия
В Подмосковье мотоциклист насмерть сбил двух человек

Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 9 октября поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Российский лидер отметил вклад сотрудников в развитие агропромышленного комплекса, который год за годом демонстрирует устойчивый, достойный результат.

«Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и наращиваем экспортные возможности», — добавил российский лидер.

Продовольствие и безопасность: Путин заявил о рекордном урожае зерна в РФ
За что президент вновь раскритиковал западные страны

Путин отметил, что в этом году ожидается рекордный урожай зерновых — порядка 150 млн т, в том числе около 100 млн т пшеницы. При этом еще недавно такие цифры казались труднодостижимыми, подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Путин напомнил, что в сентябре правительством была утверждена отраслевая стратегия, среди ключевых приоритетов которой — повышение качества жизни населения. Реализация поставленной задачи подразумевает строительство новых современных домов, дальнейшее развитие программы сельской ипотеки, модернизацию инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также комплексное благоустройство сельских территорий — всё, что важно для людей.

«Хочу поблагодарить вас — и ветеранов, и работников — за ваш профессионализм, ответственность, рачительный подход, за искреннюю любовь к своему делу, к своей земле. За стремление возрождать и приумножать лучшие отечественные аграрные традиции. С праздником! Удачи вам, здоровья и благополучия», — сказал он.

В начале июня Владимир Путин заявил, что урожай российского зерна в этом году может превысить 130 млн т. Он предположил, что в течение 2–3 лет экспорт зерна выйдет на уровень 50 млн т. Российский лидер поставил задачу достичь показателя в 70% по использованию отечественных семян.

Так, 3 октября стало известно, что аграрии в Волгоградской области планируют собрать порядка 7 млн т зерна по итогам 2022 года. Это один из самых высоких урожаев за всю историю региона. Также о рекордном урожае зерна сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Отмечается, что местные аграрии собрали свыше 5,2 млн т.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза, по зерновым самообеспеченность страны приближается к 100%. По ряду культур — например, по сахарной свекле, картофелю, овощам и подсолнечнику — сохраняется высокий потенциал импортозамещения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022