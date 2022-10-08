Из порта Крыма отправился первый пассажирский катер

Из порта Крым в порт Кавказ отправился первый катер, на борту которого находится около 100 человек, о чем стало известно 8 октября.

Как передает «Крыминформ», катер будет курсировать на регулярной основе.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн. По предварительным данным, погибли три человека.

Планируется, что железнодорожное сообщение в Крыму будет возвращено к обычному расписанию в течение суток. Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту уже получено. По информации Росморречфлота, инцидент не повлиял на судоходство в Керченском проливе.

Постепенно восстанавливается и автодвижение по мосту. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что поставлена задача с 9 октября запустить автомобильное движение по двум полосам.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Согласно указу, на ФСБ возложены полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.