«Известия» показали работу батальона «Сомали» и 11-го полка ДНР в Первомайском

Военный корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин 8 октября показал, как силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут наступление на село Первомайское в пригороде Донецка.

Сначала по украинским позициям в селе работает артиллерия. Затем наступают бойцы 11-полка Народной милиции (НМ) и батальона «Сомали».

«Пришел момент довольно напряженный, когда артиллерия умолкает, потому что штурмовая группа подошла вплотную к противнику и теперь там начинается стрелковый бой. Остается только пожелать бойцам удачи», — сообщил корреспондент с места событий.

В августе НМ ДНР опубликовала кадры штурма поселка Пески Донецкой Народной Республики бойцами батальона «Сомали».

В июле корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков побывал на учениях бойцов батальона «Сомали» и показал, как они готовятся к боям в городских и полевых условиях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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