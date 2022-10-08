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Американский правозащитник объяснил реакцию Запада на решение ОПЕК+

Американский правозащитник Барака: Саудовская Аравия понимает, что после России Запад возьмется за нее
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Фото: REUTERS/Bing Guan
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Американский правозащитник Аджаму Барака прокомментировал негативную реакцию Запада на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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По его словам, западные политики не могут понять, почему Саудовская Аравия не будет «служить белым» и не позволит G7 манипулировать рынком нефти с целью нанести ущерб России.

«В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них», — написал он в Twitter.

8 октября политолог, президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров прокомментировал обвинения России и Саудовской Аравии президентом США Джо Байденом в росте цен на бензин в стране.

Как отметил специалист, Байден «понимает, что происходит», поскольку ранее Саудовская Аравия и США, сговорившись, фактически усугубили экономический кризис в СССР. Теперь, когда у России и Саудовской Аравии появились общие интересы, американский лидер воспринимает это как бумеранг.

7 октября Байден заявил, что Россия и Саудовская Аравия виноваты в росте цен на бензин в стране. Президент также отметил, что правительство прикладывает все усилия для увеличения рабочих мест в стране, привлечения инвестиций в компании и борьбы с инфляцией.

Ранее, 6 октября, обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу написал, что соглашение стран ОПЕК и России о снижении добычи нефти стало унижением для Байдена.

Автор отмечал, что такое решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также укрепление ее связей с Россией.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

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