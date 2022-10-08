Хуснуллин поручил за сутки составить план восстановления Крымского моста

План-график восстановления Крымского моста необходимо составить в течение суток. Такое поручение дал в субботу, 8 октября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что губернаторам Крыма и Краснодарского края также дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтобы люди понимали, какая ситуация, если решат поехать по мосту.

Хуснуллин заверил, что будет ежедневно проводить заседание штаба.

Ранее в субботу вице-премьер провел осмотр моста.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых автомобилей, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.