Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября во время выступления на Черногорском форуме безопасности призвал страны Евросоюза начать курс «независимости от России» в политике, экономике и энергетике. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что все европейские государства должны демонтировать любые российские сети влияния.

«Для Балкан это важно не меньше, чем для нашей части Европы. Поэтому все должны достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в цепи — экономические зависимости, энергетические, политические — любые», — подчеркнул Зеленский.

Он также акцентировал внимание на «киевском договоре по безопасности», который, по словам Зеленского, должен стать предпосылкой к миру.

В начале сентября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что в Евросоюзе нет единого мнения по санкциям, несмотря на попытку продемонстрировать общую позицию в этом вопросе.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что попытки ослабить Россию с помощью санкций не увенчались успехом. Он указал на нелогичность действий Евросоюза, который из политических соображений ухудшает состояние своей экономики.