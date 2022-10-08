Аксенов заверил в достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 8 октября, заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в республике. На эту тему он высказался в беседе с журналистами.

«Запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. Крыму в этой части ничего не угрожает, логистика есть. Кроме того, прошу не забывать, у нас и сухопутный есть коридор — через новые субъекты РФ», — сказал он.

В свою очередь, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил, что запасов всего необходимого в Крыму хватает, с топливом и продовольствием никаких проблем нет.

Кроме того, он подчеркнул, что будут найдены все необходимые решения, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста.

Ранее в этот день Минэнерго России сообщило, что контролирует объем топлива в Крыму, Херсонской и Запорожской областях. Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса.

Также советник главы полуострова Олег Крючков сообщал, что в настоящий момент Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов, заполнены стратегические нефтехранилища.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Сейчас уже полностью восстановлено железнодорожное движение по Крымскому мосту. Также запущено движение автотранспорта.