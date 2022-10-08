Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский призвал ЕС взять курс на полную «независимость от России»
Общество
Аксенов заверил в достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму
Общество
Хуснуллин поручил за сутки составить план восстановления Крымского моста
Спорт
Главный тренер ФК «Локомотив» Циннбауэр и спортивный директор Цорн покинули клуб
Общество
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно
Общество
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Общество
«Желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлен до 23 октября
Мир
Bloomberg указало на последствия удара Запада по горнорудной отрасли России
Общество
Поезд с 15 вагонами успешно прошел по ж/д части Крымского моста
Мир
КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Происшествия
Два человека погибли в Донецке после обстрела ВФУ
Спорт
Медведев снялся с полуфинала против Джоковича на турнире в Астане

Аксенов заверил в достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 8 октября, заявил о достаточных запасах продовольствия и топлива в республике. На эту тему он высказался в беседе с журналистами.

«Запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. Крыму в этой части ничего не угрожает, логистика есть. Кроме того, прошу не забывать, у нас и сухопутный есть коридор — через новые субъекты РФ», — сказал он.

Берег правых: движение по Крымскому мосту постепенно восстанавливается
Как организуют снабжение полуострова после ЧП

В свою очередь, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил, что запасов всего необходимого в Крыму хватает, с топливом и продовольствием никаких проблем нет.

Кроме того, он подчеркнул, что будут найдены все необходимые решения, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста.

Ранее в этот день Минэнерго России сообщило, что контролирует объем топлива в Крыму, Херсонской и Запорожской областях. Запасы топлива в регионах находятся на достаточном уровне для удовлетворения спроса.

Также советник главы полуострова Олег Крючков сообщал, что в настоящий момент Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов, заполнены стратегические нефтехранилища.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Сейчас уже полностью восстановлено железнодорожное движение по Крымскому мосту. Также запущено движение автотранспорта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022