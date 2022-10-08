Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский призвал ЕС взять курс на полную «независимость от России»
Общество
Аксенов заверил в достаточных запасах продовольствия и топлива в Крыму
Общество
Хуснуллин поручил за сутки составить план восстановления Крымского моста
Спорт
Главный тренер ФК «Локомотив» Циннбауэр и спортивный директор Цорн покинули клуб
Общество
Паромная переправа в Керченском проливе будет работать бесплатно
Общество
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Общество
«Желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлен до 23 октября
Мир
Bloomberg указало на последствия удара Запада по горнорудной отрасли России
Общество
Поезд с 15 вагонами успешно прошел по ж/д части Крымского моста
Мир
КНДР вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Происшествия
Два человека погибли в Донецке после обстрела ВФУ
Спорт
Медведев снялся с полуфинала против Джоковича на турнире в Астане
Сюжет:

Генерала Суровикина назначили командующим войсками в зоне спецоперации

Шойгу назначил генерала Суровикина командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в субботу, 8 октября, официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под грохот орудий: как прошли первые дни Донецка после возвращения в РФ
Украина усилила обстрелы города после подписания договора о вхождении региона в состав России

Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы, а также он командует российской группировкой «Юг» в зоне СВО.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии Суровикину.

7 октября Герой России Рустам Мурадов получил назначение на должность командующего Восточным военным округом (ВВО). Как отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, такое решение он считает правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках — Сирии и Чечне.

Ранее должность командующего войсками ВВО занимал Александр Чайко.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022