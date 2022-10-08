Генерала Суровикина назначили командующим войсками в зоне спецоперации

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в субботу, 8 октября, официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы, а также он командует российской группировкой «Юг» в зоне СВО.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии Суровикину.

7 октября Герой России Рустам Мурадов получил назначение на должность командующего Восточным военным округом (ВВО). Как отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, такое решение он считает правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках — Сирии и Чечне.

Ранее должность командующего войсками ВВО занимал Александр Чайко.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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