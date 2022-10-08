Поезд с 15 вагонами успешно прошел по ж/д части Крымского моста

Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего там ЧП. Об этом 8 октября сообщили журналистам в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

Там уточнили, что поезд прошел после завершения первого этапа восстановительных работ.

Ранее в этот день Минтранс сообщил о получении разрешения на движение поездов по Крымскому мосту. Там также отметили, что первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который прибыл на место ЧП, сообщил, что первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту, скоро поедут и пассажирские. За ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов, первый из них отправится в районе 22:00 мск.

По его словам, в настоящее время уже наняты строители и заказан металл для восстановления поврежденного участка Крымского моста.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.