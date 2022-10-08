Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке в Рубежном у линии обороны

Жители поселка Рубежный (ЛНР) живут в постоянной тревоге из-за возможных ударов со стороны украинских боевиков, хотя Северодонецк и пригороды освобождены российской армией. Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал об обстановке у линии обороны в Рубежном.

«Со смещением линии обороны, а точнее – возвращением ее в Луганскую Народную Республику, мы можем наблюдать появление граффити в цветах триколора: «Пожалуйста, защитите наш город от нацистов». В данном случае этот рисунок под Северодонецком», — передал корреспондент.

За забором находится троллейбусное депо, разбитое еще несколько месяцев назад. Обломки ракет лежат там до сих пор. По словам военкора, в результате постоянных артиллерийских обстрелов ВСУ один из снарядов упал между торговым павильоном и жилым домом. В результате погиб один человек, а еще трое были ранены.

Житель Рубежного Сергей Несмачный («невкусный» в переводе с украинского) — мясник. Пока он разделывает мясо, он включает джаз. В его магазине огромная коллекция винила, плакатов и мелодий, уносящих в другую реальность — без войны. Но после окончания мелодии возвращается суровая реальность.

«Рубежное ожидают тяжелые дни обороны и прифронтовой жизни. Как это уже было весной, сказали бы рубежане», — заключил Зименкин.

30 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали атаки на ЛНР и обстреляли регион девять раз за сутки.

Ранее, 29 сентября, ВСУ обстреляли ЛНР, выпустив в совокупности 11 снарядов по трем населенным пунктам. Был зафиксирован обстрел по населенному пункту Приволье с применением артиллерии (четыре снаряда), по городу Лисичанск с применением артиллерийского орудия калибра 155 мм (четыре снаряда). По населенному пункту Кременная были выпущены еще три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

27 сентября завершилось проведение референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% жителей региона, в ЛНР — 98,42%. В Херсонской области 87,05% жителей выразили желание стать российским регионом, а в Запорожской области — 93,11%.

26 сентября сообщалось, что шесть снарядов, выпущенных украинскими войсками, попали в школу №10 в Рубежном, где расположен избирательный участок. В связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки. Украинские войска выпустили в сторону Рубежного шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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