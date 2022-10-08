Эксперты расценили решение о передаче «Сахалина-1» отечественному оператору как вынужденное и закономерное

Эксперты оценили указ президента Владимира Путина о переводе всех прав и обязанностей консорциума участников проекта «Сахалин-1» в новое юридическое лицо в Российской Федерации. Управляющим проектом, в соответствии с данным указом, назначено дочернее предприятие компании «Роснефть» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф». По мнению экспертов, это решение стало единственной возможностью в полном объеме возобновить работу проекта в кратчайшие сроки.

Решение президента, продиктованное необходимостью возобновить бесперебойную и безопасную работу проекта, обеспечив надежное энергоснабжение жителей Хабаровского края и севера острова Сахалин, было вызвано действиями компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». Компания в одностороннем порядке объявила форс-мажор по всем контрактным обязательствам в рамках «Сахалина-1», полностью отказалась от выполнения функций оператора, фактически заблокировав работу проекта. Принятое президентом решение стало гарантией дальнейшего развития проекта «Сахалин-1», а также топливной безопасности в регионе.

Говоря о возобновлении проекта на новых условиях, эксперты подчеркивают, что принятое решение позволит избавиться от кабального для России соглашения о разделе продукции, на основе которого реализовывался проект, и увеличить масштабы поступления средств от проекта в российский бюджет. Так, как сообщала Счетная палата по итогам проверки хода реализации соглашений за 2018 год, выручка от реализации углеводородов, добытых в рамках СРП за весь период действия соглашений, составила около $160 млрд. «В бюджеты всех уровней из суммы всей выручки от реализации углеводородов, добытых по СРП за весь период соглашений поступило только $47 млрд. — менее трети. Государство получило бы в 1,5 раза больше, если бы месторождения разрабатывались на стандартных условиях, — уверен инвестиционный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов. — В период с 2005 года когда был запущен Сахалин-1, по 2018 год средний уровень налоговой нагрузки нефтяных компаний составлял порядка 50% («Роснефть» — 55,2%, «Лукойл» — 48,2%, «Газпром нефть» — 49,3%), при показателе 29,4% по проектам СРП. Это свидетельствует о низкой бюджетной эффективности соглашений о разделе продукции».

С тем, что работа по соглашению о разделе продукции была невыгодна, прежде всего, для российской экономики, согласен и другой эксперт — доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов. «Необходимо отметить, что данный прецедент ярко демонстрирует весь абсурд и невыгодность для России проектов на условиях СРП. Компания ExxonMobil, вложив в проект лишь $10 млрд, получила выручку в объеме 25 млрд, — указывает Андрианов. — При этом уровень налогообложения проектов СРП был значительно ниже (менее 30% от выручки) чем уровень налогов для российских нефтегазовых компаний, работающих «на общих основаниях» (порядка 50% от выручки). В итоге «Сахалин-1» оказался сверхприбыльным для ExxonMobil — его внутренняя норма доходности (IRR) превысила 20% — значительно выше, чем на других проектах американской корпорации в разных регионах мира».

Валерий Андрианов также высоко оценил решение президента России о смене оператора проекта. «Передача функций оператора проекта «Сахалин-1» компании «Роснефть — Сахалинморнефтегаз—Шельф» является вполне закономерным и оправданным решением, — считает эксперт. — Это позволит возобновить бесперебойную добычу углеводородного сырья в рамках проекта, а также обеспечить газовыми ресурсами жителей Хабаровского края и севера острова Сахалин. Прежний оператор проекта, компания ExxonMobil, де факто самоустранилась от участия в нем, прекратила добычу нефти (еще с 15 мая нынешнего года), а затем и газа (с 16 сентября), тем самым полностью парализовав деятельность «Сахалина-1». Иначе как саботажем это назвать нельзя».