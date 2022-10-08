Посольство России направило ноту Молдавии из-за враждебной акции у дипмиссии

В ходе протестной акции в Кишиневе была попытка проникновения в посольство России, сообщили 8 октября в дипмиссии.

Как отмечается, вечером 7 октября на российское диппредставительство в Кишиневе было совершено нападение: здание повредили выстрелами петард, а также предпринята попытка несанкционированного проникновения в посольский комплекс и нанесены оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии.

«Посольство ожидает, что враждебная выходка получит соответствующую процессуальную оценку и не повторится впредь, а виновные будут наказаны. Молдавской Стороне направлена Нота протеста», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Ранее в субботу полиция задержала сорокалетнего мужчину, бросавшего петарды во двор посольства РФ в Кишиневе накануне. На требования сотрудников полиции мужчина никак не реагировал, вскоре он был задержан на 72 часа. Сейчас ему предъявлены обвинения в хулиганстве.

20 сентября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде. За день до этого неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию представительства. Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде Олег Степанов, по счастливой случайности обошлось без жертв, имущество посольства также не пострадало.