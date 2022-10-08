В Новой Каховке сообщили о работе ПВО и восьми взрывах
Система ПВО работает вечером 8 октября в Новой Каховке (Херсонская область), прозвучало восемь взрывов. Об этом сообщили в администрации города.
«18:15. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвертая... Работает ПВО: восемь воздушных взрывов», — говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.
Город регулярно подвергается обстрелу со стороны украинских военных.
5 октября в Новой Каховке также сработала система ПВО, прозвучали сирена тревоги и 15 воздушных взрывов.
За два дня до этого власти Новой Каховки сообщали о четырех взрывах.
Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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